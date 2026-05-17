        Rize'de Yeşil Mavi Halk Koşusu düzenlendi

        Rize'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeşil Mavi Halk Koşusu gerçekleştirildi.

        Giriş: 17.05.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Çay Çarşısı etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyona katılanlar, farklı yaş kategorilerinde 5,35 kilometrelik parkurda koştu.

        Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

        Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında kentte bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bayram sevincini coşkuyla yaşadıklarını dile getiren Kurt, "Hep beraber koordine halinde, bir haftalık dolu dolu Gençlik Haftası yaşayacağız. Yıl boyunca spor organizasyonları var. UTMB gibi ultra maratonlar, uluslararası profesyonel spor organizasyonlarıyla beraber halkımızı birazcık daha sporun içine çekmek için de bu tarz etkinliklere, organizasyonlara önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Rize'de uzun zamandır yapılmayan bir halk koşusu düzenlediklerini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise "Sadece bu organizasyona değil, Gençlik Haftası kapsamındaki bütün organizasyonlarımızda şu anda valilik himayelerinde ve belediyemiz destekleriyle yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu yarı maraton olarak ilimize kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

        Yarışmaya katılan Talip Mamuş ise koşuya katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Zaman zaman koşan bir amatör koşucuyum. Umarım bundan sonra devam eder. Yarı maraton ve maraton turları da olur inşallah. Parkur zor değildi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

