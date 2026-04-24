        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Sapanca'da spor salonunun temel atma törenine katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Sapanca'da spor salonunun temel atma törenine katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan korunması, sağlıklı zihne ve bedene kavuşması için spor salonları olmazsa olmaz. Yeni nesil siyasetin en önemli enstrümanlardan biri kültür ve sanat, bir diğeriyse spor faaliyetleri." dedi.

        Giriş: 24.04.2026 - 19:25 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Sapanca'da spor salonunun temel atma törenine katıldı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan korunması, sağlıklı zihne ve bedene kavuşması için spor salonları olmazsa olmaz. Yeni nesil siyasetin en önemli enstrümanlardan biri kültür ve sanat, bir diğeriyse spor faaliyetleri." dedi.

        Sapanca Spor Salonu Temel Atma Töreni'nde konuşan Yayman, siyaseti hizmet, milletin yanında yer almak, milletin derdiyle dertlenmek için yaptıklarını söyledi.

        Yayman, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan korunması, sağlıklı zihne ve bedene kavuşması için spor salonları olmazsa olmaz. Yeni nesil siyasetin en önemli enstrümanlardan biri kültür ve sanat, bir diğeriyse spor faaliyetleri." diye konuştu.

        Burasının sadece spor salonu olmadığını, geleceğe yönelik çok önemli yatırım olduğunu belirten Yayman, "Sapanca'yı anlatmaya gerek yok. Sapanca, sadece Sakarya'nın, Marmara'nın değil Türkiye'nin nazar boncuğu. Herkesin huzur bulduğu, olmak istediği yerlerin başında geliyor." dedi.

        Yayman, Sapanca Gölü Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi'ne de değinerek, "Bu proje, sadece Sapanca için değil Gölcük, Abant, Beyşehir ve pek çok gölümüz için çok önemli bir eser, örnek, model olacak. Sakarya'nın tüm projelerinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Yayman, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şöyle devam etti:

        "Allah birliğimizi, dirliğimiz daim eylesin. Dünyadaki yaşanan gelişmelere baktığımızda iç cepheyi güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz. Burada da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, parti rozetini bir kenara bırakıp Sakarya rozetini takmak suretiyle Sakarya'da iktidarıyla, muhalefetiyle hizmet kervanı başlatmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        - "Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en önemli şeyler, spor yatırımları"

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en önemli şeylerin spor yatırımları olduğunu, bu dönemde tarihi yatırımlar aldıklarını söyledi.

        Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı, Sakarya'ya olan saygısı, sevgisi ve muhabbetiyle bu yatırımları işbirliğiyle kente getirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemelere değinen Erdoğan, "İki haftadır Mecliste çok yoğun mesaiyle mücadele ettiğimiz Sosyal Hizmet Kanunu var. Doğum sürecinde annelik izni 4 aydan 6 aya, babalık izni de 5 günden 10 güne çıkarıldı. Özellikle en çok sosyal mecralardan rahatsızız. 15 yaş altı çocuklarımızın sosyal medya kullanımıyla alakalı düzenleme yapıldı. Gerçekten ülkemize ve gençlerimize büyük hizmet oldu, bu kanunumuz da hayırlı olsun." diye konuştu.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da 16 ilçede yatırımların hız kesmeden devam ettiğini, 3 bin metrekarelik spor salonunu Sapanca'nın hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin de emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından "Bisiklet Şehri Sakarya" konulu resim yarışmasında dereceye giren 6 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Ardından protokol üyeleri, butona basarak spor salonunun temelini attı.

        Programa AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti MKYK üyeleri Hilmi Türkmen ve Abdurrahman Akyüz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Yayman, Sakarya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

        Kentte birlik ve beraberliğin sağlandığını gördüklerini belirten Yayman, "Sakarya'nın deprem zamanı Hatay ve deprem bölgesine çok büyük destek ve yardımları oldu, kendisi de depremzede şehir. Burada çalışmaları görünce çok mutlu oldum. Sakarya'nın birlik ve beraberliğinin çok büyük eserlere, hizmetlere, yatırımlara vesile olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Yayman, Sakarya Valiliğine ve AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

