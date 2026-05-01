Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Basketbol Ligi'ne yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hedef kalıcı olmak

        Basketbol Ligi'ne yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hedef kalıcı olmak

        BURAK UÇAR - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, kalıcı olmayı hedeflediği üst lige şampiyonluk kupasını kaldırarak gitmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol Ligi'ne yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hedef kalıcı olmak

        BURAK UÇAR - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, kalıcı olmayı hedeflediği üst lige şampiyonluk kupasını kaldırarak gitmek istiyor.

        Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nu 18 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 38 puanla lider kapatan Sakarya temsilcisi, play-off çeyrek finalinde Çiftlik Belediyespor'u 2-0'lık seriyle geçti.


        Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, yarı final serisinde Kütahya Belediyespor'u 3-0'la geride bırakarak, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

        Sakarya ekibi, play-off finalinde Keçiören Belediyesi Bağlum ile İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın (2 Mayıs Cumartesi) günü saat 16.00'da şampiyonluk maçına çıkacak.




        - "Şampiyonluk maçına odaklandık"

        Takımın başantrenörü Sinan Çambel, AA muhabirine, sezon başında üst lige çıkmayı ve kupayı hedeflediklerini söyledi.

        Sakarya basketbolunun Süper Lig ve Avrupa mazisi olduğunu anımsatan Çambel, belirli bir aradan sonra yeniden parkeye döndüklerini belirtti.

        Çambel, takıma sezon başında katıldığına değinerek, "Yaz döneminden itibaren bu lige uyumlu, takımı üst lige çıkartabilecek hem genç hem de üst liglerden oyuncuların yer aldığı karma kadro kurduk. Hepsinin buradaki tek amacı takımı bir üst lige çıkarmaktı, bunda da başarılı olduk." dedi.

        Bu süreçte Sakarya halkının desteğinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Çambel, şöyle devam etti:

        "Sezon başında yola çıktığımız hedefe ulaşmış olduk, bunun sevincini yaşıyoruz. Tabii ki de uzun bir süreç oldu. Bu süreçte seyircimiz bize çok destek verdi. Sakarya halkına buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Maçlarımızın neredeyse hepsini tam kapasiteyle oynadık, salonumuz tamamen doldu. Sakarya halkına gerçekten minnettarım, bizi sonuna kadar desteklediler."

        Çambel ayrıca, lige yükselme serüveninde desteklerini esirgemeyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kulüp Başkanı Enes Zengin, Spor Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce ve Takım Menajeri Cihan Amasyalı'ya teşekkür etti.

        Ligde iddialı rakiplerinin bulunduğunu ve zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini belirten Çambel, uzun bir mücadelenin ardından yükseldikleri Basketbol Ligi'nde kalıcılığı hedeflediklerini sözlerine ekledi.




        - Kaptan Gökhan Aydın: "Şampiyonluk maçına odaklandık"

        Takım kaptanı Gökhan Aydın, amaçlarının kupayı kazanarak Sakarya'ya getirmek olduğunu söyledi.

        Sezon başında kupayı kazanma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Aydın, cumartesi günü oynanacak şampiyonluk maçına odaklandıklarını dile getirdi.

        Oyun kurucu Mert İlhan, iyi bir sezon geçirdiklerini ve büyük destek gördüklerini ifade etti.

        Sakarya'nın basketbolla arasının iyi olduğuna işaret eden İlhan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bir maçımız daha var, çalışmalara devam ediyoruz. Tabii ki üst lige çıkmak hedeflediğimiz başarıydı ama son bir hedefimiz daha kaldı. Sakarya zaten basketbola aşina, üst seviyelerde basketbol oynandı burada, insanlar da biliyor. Sakarya'nın daha iyisini hak ettiğini ve daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum çünkü basketbol şehri burası. Bence ilgi arttıkça mutlaka seviye de daha yukarılara çıkacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

