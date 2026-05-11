        Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Sakarya'ya ulaştı

        Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'nden alınan ve bisikletçiler tarafından 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılacak toprak, Sakarya'ya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 18:54 Güncelleme:
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon dolayısıyla Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, Sapanca'ya ulaştırıldı.

        Kocaeli'den gelen ve Sapanca Kaymakamlığınca kaymakamlık önünde karşılanan bisikletliler, toprağı Sapanca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uçar'a teslim etti.

        Uçar, toprağı Düzce'ye ulaştırmak üzere Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği bisikletçilerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

