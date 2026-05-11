Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Sakarya'ya ulaştı

Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'nden alınan ve bisikletçiler tarafından 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılacak toprak, Sakarya'ya getirildi.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon dolayısıyla Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, Sapanca'ya ulaştırıldı.



Kocaeli'den gelen ve Sapanca Kaymakamlığınca kaymakamlık önünde karşılanan bisikletliler, toprağı Sapanca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uçar'a teslim etti.



Uçar, toprağı Düzce'ye ulaştırmak üzere Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği bisikletçilerine teslim etti.

