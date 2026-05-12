Damla hemşire hastalığı nedeniyle ayrı kaldığı mesleğine yeniden kavuştu

BURAK UÇAR - Sakarya'da yaşayan hemşire Damla Badur, Von Hippel-Lindau (VHL) sendromu (çok sayıda organ ve sistemde farklı türlerde tümörlerin oluştuğu kalıtsal hastalık) nedeniyle 2 yıllık tedavi sürecinde ayrı kaldığı mesleğine geri döndü.



Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yıldır diyabet eğitim hemşiresi olarak görev yapan 10 yıllık hemşire Badur (32), bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.



Vücudunda çok sayıda tümör oluştuğu belirlenen Badur'a, nadir görülen VHL sendromu teşhisi konuldu.



İlaç tedavisine 2023 yılında başlanan Badur, yaklaşık 2 yıllık tedavi döneminde mesleğinden ayrı kaldı.



Hastalığının etkileri hafifleyen ve kontrol süreci devam eden Badur, ara verdiği mesleğine kavuştu.



- "Birinin hayatına dokunmak tarifsiz"



Damla Badur, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.



Tedavisine yönelik ilacın yurt dışından temin edilmesi için o dönem Sakarya Valiliği onayıyla kampanya başlatıldığını belirten Badur, mesai arkadaşlarının ve çevresindekilerin kendisine hem maddi hem de manevi destek sağladığını ifade etti.



Badur, tedavi sürecinde mesleğinden uzak kaldığı için üzüldüğünü, işini özlediğini belirterek, "Birinin hayatına dokunmak bu meslekte tarif edilemeyecek bir şey. Mesleğimiz çok güzel ve kaliteli bir meslek. Çok değer verilmesi gereken, gördüğü değerin de üstünü hak eden bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte uzak kalmak beni üzdü ama umudumu hiç kaybetmedim. Hep 'Bu durum hafifleyecek ve daha iyi olacağım' motivasyonuyla evdeydim." diye konuştu.



Mesleğe döndüğünde hastalarının kendisine sağlık durumunu sorduğunu, bunun da kendisini duygulandırdığını dile getiren Badur, "İşe başladığımda 'Kızım hayırlı olsun. Nasılsın iyi misin, hastalığın nasıl oldu?' diye çok soran oldu. Okuduğu duaları bana gösteren, bana bir şeyler örüp getiren teyzeler oldu." dedi.



Badur, hastalık sürecinde empati duygusunun daha da geliştiğini vurgulayarak, "İki taraftan da bakabiliyorsun, empati kurabiliyorsun. Hem hasta oldun hem de hastaya bakım veren kişisin. Bu da bana iki taraflı farkındalık kazandırdı. Bizim mesleğin en önemli parçalarından biri empati." ifadesini kullandı.



Hastalara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Badur, "Hastaların, etrafındakilere 'Böyle bir hemşire hanım, hemşire bey vardı, çok iyilerdi.' gibi geri dönüşleri gerçekten çok önemli. Hem bizi mutlu ediyor hem de mesleğimizin değerini yükseltiyor." diye konuştu.

