Dijital dünyadan uzaklaştı, 3 branşta başarıya ulaştı

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan 17 yaşındaki milli sporcu Eymen Şen, spor sayesinde dijital dünyadan uzaklaşarak judo, kuraş ve sambo branşlarında başarılara imza attı.



Antrenör babası Mehmet Şen'in yönlendirmesiyle 11 yıl önce judoyla spora başlayan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eymen, 5 yıldır yakın temas sporu kuraş, son 1 yıldır da sambo (Rus dövüş sporu) ile ilgileniyor.





Yurt içindeki müsabakalarda gösterdiği performansla 2022'de kuraşta, geçen sene judoda, bu yıl da samboda milli takıma seçilen genç sporcu, ay yıldızlı formayla katıldığı uluslararası organizasyonlarda dereceler kazandı.



Yunanistan'da 2022'de ümitler, Türkiye'de 2024'te Gençler Avrupa Kuraş şampiyonalarında gümüş madalyanın sahibi olan Eymen, 2024'te Moğolistan'da düzenlenen Gençler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda beşincilik elde etti.



Üç farklı branşta spor kariyerini başarıyla sürdüren Eymen, geçen yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda gümüş, bu yıl ilk kez katıldığı Sambo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.









- "Sporsuz hayat olmuyor"



Çaybaşı Spor Kulübü sporcusu Eymen Şen, AA muhabirine, babası sayesinde adeta "minderde büyüdüğünü" belirterek, çocukluğundan beri spor yapmayı çok sevdiğini, spor salonundan ayrıldığında evinden ayrılmış gibi hissettiğini söyledi.



Spor sayesinde yeni dostluklar edindiğini belirten Eymen, "Sporsuz hayat olmuyor." dedi.



Eymen, kuraş branşında uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılardan bahsederek, "Çok mutlu oldum, emeklerimin karşılığını aldığım için öncelikle çok sevindim. Ailemi, ülkemi gururlandırdım." diye konuştu.



Samboda ise diğer branşlarda olduğu gibi milli takıma seçildiğini dile getiren Eymen, Dünya Şampiyonası için azimle çalıştığını, antrenörlerine madalya sözü verdiğini kaydetti.



Eymen, spordan hiçbir zaman ayrı kalmak istemediğini vurgulayarak, "Spor yaptıkça telefondan uzak kalıyorum. Buralara gelip arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Bunlar benim için çok önemli. (Sanal dünya) Orada zaman kaybı olacağına burada arkadaşlarımla güzel vakit geçirip iyi hazırlanıyoruz, maçlara gidiyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Herkesin olduğu gibi benim de en büyük hayalim olimpiyat şampiyonluğu. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi ve antrenör olmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.









- Antrenör Şen: "Çocukların dijital bağımlılıktan uzak durmaları için spor çok önemli"



Antrenör Mehmet Şen de Eymen'in hem oğlu hem de sporcusu olmasının gurur verici olduğunu belirterek, oğlunun yeteneğini küçük yaşta fark ederek çalışmalara başladıklarını söyledi.



Sporun önemine işaret eden Şen, "Amacımız çocuklarımızı dijital ortamdan uzaklaştırmak, onları bir şekilde buralara kanalize etmek. Kötü alışkanlıklardan uzak durması için burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O da sağ olsun bizi kırmıyor, antrenmanlarını yapıyor. Başarılı da bir sporcu, inşallah daha da iyi olur." diye konuştu.



Oğlunun kısa sürede kendini geliştirdiğini ve daha iyisini yapabilmek için çalıştığını, haftanın 5 günü 2 saat antrenman yaptıklarını anlatan Şen, şöyle devam etti:



"Hafta sonları farklı illere ortak çalışmalara gidiyoruz. Milli takım kampları oluyor, derece yaptığı için oraya gidiyor. Dijital ortamdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Sadece Eymen'le alakalı da değil, diğer çocukların da telefon bağımlılığından uzak durmaları için spor çok önemli. Biz üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Günümüzü elektronik çağ olarak adlandırıyoruz ama sporla belli zamanda onları uzaklaştırdığımızı düşünüyorum."



Şen, Eymen'in dereceler elde ettiğinde hem baba hem antrenör olarak tarifsiz mutluluk yaşadığını dile getirerek, diğer sporcularının başarılarıyla da gururlandığını kaydetti.

