        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri En büyük Anneler Günü hediyesi ömrünü adadığı engelli oğlunun sevgisi

        İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da 19 yaşındaki engelli oğluna fedakarca bakan Songül Biçer, evlat sevgisiyle zorlukların üstesinden geliyor.

        Giriş: 09.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Arifiye ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Biçer'in 2007 yılında 7,5 aylıkken dünyaya gelen oğlu Bulut, beyin kanaması sonucu yüzde 98 engelli kaldı.

        Biçer, konuşamayan ve yaşamını yatağa bağlı sürdüren oğluna 19 yıldır özveriyle bakıyor.

        Ömrünü oğluna adayan ve onun sevgisini her şeyin üzerinde tutan Biçer, yoldaşı ve arkadaşı olarak gördüğü evladının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

        - "Ömrüm yettiği kadar ona bakacağım"

        Songül Biçer, AA muhabirine, engelli çocuğa bakmanın fedakarlık ve özveri istediğini söyledi.

        Zaman zaman yaşadığı zorluklardan bahseden Biçer, şöyle devam etti:

        "Bütün yük annelerde oluyor. Bakımı, hastanesi, her şeyine koşturduğun için yük biraz daha ağır oluyor. Tabii ki onların yükü bize ağır gelmiyor. Onlar bize Allah'ın emaneti olduğu için biz onlara bakmakla yükümlüyüz. Tabii ki zorluklarımız oluyor. Yeri geliyor sıkıntıları oluyor, kendini anlatamıyor, ifade edemiyor. O zaman sen de strese giriyorsun, acaba yapamadım mı diye tedirgin oluyorsun. Çok şükür bu günümüze.

        19 yıldır bakmaya devam ediyorum. 24 saat evdeyim tabii. İşim olduğu zaman oğlumu ablama ya da yeğenlerime bırakıp işlerimi halledip geliyorum. Yani sosyal hayatımız fazla yok."

        Zorlukların kendisini yıldırmadığını, annelik görevini eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Biçer, "Dışarıdaki insanlara baktığın zaman bizim onlara göre hayatımız yok ama çok mutluyum. Sonuçta çocuğum iyi ve yanımda. Bu şekilde de ömrüm yettiği kadar ona bakacağım. Rabbim emanet ettiyse biz onlara bakmak zorundayız. Sağlıklı olduğunda nasıl bakıyorsan, hasta olduğunda da bakmalısın. Annenin görevi zaten bu. Evladın bu şekildeyse onunla beraber büyüyorsun, onunla beraber gelişiyorsun. Ben çoğu şeyi Bulut sayesinde öğrendim." ifadelerini kullandı.

        Biçer, oğlunun sevgisini en güzel Anneler Günü hediyesi olarak kabul ettiğini belirterek, "Onun sayesinde ayaktayım. O benim arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım, her şeyim. Yeri geldiğinde annem gibi ona dertlerimi anlatıyorum, onunla sohbet ediyorum. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

