        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu

        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu

        Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'de sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.

        İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizden ve havadan gerçekleştirilemeyen kurtarma çalışması, "halat atar roketler" ile yapılıyor. Gemiye ulaştırılan halata bağlı sepete binen personel, kıyıya getiriliyor.

        Bu arada su almaya başlayan geminin hafif yana eğildiği görüldü.

        Öte yandan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

