GÜNCELLEME- Sakarya'da bıçakla 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Fatih Mahallesi Singapur Evleri mevkisinde F.Ş. ile Fatih K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Fatih K. göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı F.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
