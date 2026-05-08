GÜNCELLEME - Sakarya'da konveyör bant üretilen fabrikadaki patlamada 8 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.



Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan 1'i ağır 8 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ise ekiplerce kontrol altına alındı.



Öte yandan Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



Püsküllü, gazetecilere, ekiplerin hızlı şekilde olaya müdahale ettiğini söyledi.



Yoğun bir yangın olmadığını aktaran Püsküllü, "Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor, güvenlik önlemleri alındı. İnşallah güvenlik önleminden sonra yarın yapılacak denetlemeden sonra fabrika yine eski haline gelerek çalışmasına devam edecek." dedi.

