        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri GÜNCELLEME - Sakarya'da ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü

        GÜNCELLEME - Sakarya'da ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ortağı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 01.05.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi'nde bir işletmede Z.M. (40) ile ortağı olduğu belirtilen Aykut S. (37) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M. silahla Aykut S'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Aykut S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aykut S'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Şüpheli Z.M. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

