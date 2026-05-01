GÜNCELLEME - Sakarya'da ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ortağı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.



Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi'nde bir işletmede Z.M. (40) ile ortağı olduğu belirtilen Aykut S. (37) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M. silahla Aykut S'ye ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Aykut S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aykut S'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.



Şüpheli Z.M. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

