GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı. D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında, sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Acar (14), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.