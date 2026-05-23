İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu götüren zanlı Sakarya'da yakalandı

        İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu götürdüğü tespit edilen şüpheli Sakarya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında T.D'nin (22) İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu götürdüğü tespit edildi.

        Arifiye ilçesinde durdurulan otobüste T.D'nin üzerinde yapılan aramada 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

