İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da yaşayan serebral palsi hastası 17 yaşındaki Medine Gül Görücü, yaşam mücadelesini kaleme aldığı kitabının gelirini "İyilik Timi" adı altında ihtiyaç sahibi ailelere, yetim çocuklara ve sahipsiz hayvanlara bağışlıyor.



Yaşadığı zorluklara rağmen yılmadan hayallerinin peşinden koşan Görücü, azmi, üretkenliği ve yardımseverliğiyle birçok kişiye umut oluyor.



İkinci baskısına hazırlık yaptığı "Ayaklar Değil İrade Taşır" kitabının tüm gelirini ihtiyaç sahibi ailelere, yetim çocuklara ve sahipsiz hayvanların tedavisine bağışlayan Görücü, "İyilik Timi" adını verdiği dayanışma hareketiyle hayatlara dokunuyor.



Senaristlik hayali de kuran Görücü, AA muhabirine, üretken olmayı sevdiğini ve bu konuda sürekli çalıştığını söyledi.



Özel gereksinimli bireylerin sesi olmayı istediğini dile getiren Görücü, "Sokak hayvanlarını ve ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi çok seviyorum, bu yola onun için çıktım. Yazarlık yolculuğunda beni destekleyen yazar ağabeylerim, ablalarım oldu. Onların hakkını ödeyemem. Onlar iyi ki var." dedi.



Görücü, kitabına gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirterek, "Görüyorum ki kalplere iyi geliyor. Bu kitabım iyiliğe davet olduğu için hem canlara, sokak hayvanlarına hem de insanların hayatına dokunmayı seviyorum. Hem de böylelikle kalplere girmiş oluyorum." diye konuştu.



- "Kitabımı alan, okuyan herkes bu 'İyilik Timi'nin bir parçası oluyor"



Özel gereksinimli bireylerin de istediği zaman birçok şeyi yapabildiğinin altını çizen Görücü, bu konuda ailenin ve çevrenin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.



Görücü, kitap yazmanın hayalini 3 yıl önce kurduğunu, yazım sürecinin ise 1 yıl sürdüğünü ifade ederek, "Kitabın gelirinin tamamını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize bağışlıyorum. Sokak hayvanlarını tedavi ettiriyorum. Mesela ramazanda bazı ihtiyaç sahibi ailelerimize pide dağıtımım oldu. İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip görmek istiyorum, onlarla konuşuyorum, o da bana yetiyor. Yanlarında olduğumuzu hissettirmek de onlara çok iyi geliyor." şeklinde konuştu.



Kitabı alıp okuyanlara koyduğu "İyilik Timi" adıyla çevresindekileri dayanışmaya davet eden Görücü, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu iyilik yolculuğunda aynı kalbe sahip olan kişilerle tanışıyorum, kitabıma destek olmak istiyorlar. Onlar sayesinde ikinci baskıya geçebildim. Bunun gururunu ve sevincini yaşıyorum. İyilik Timi benim koyduğum isim. Kitabımı alan, okuyan herkes bu 'İyilik Timi'nin bir parçası oluyor. Bir çocuğun yüzünü gülümsetmek kadar güzel bir şey var mı bilmiyorum. Cennet bir çocuğun yüzünde saklıdır. Ben buna ve hayallerin gücüne inandım, ailem yanımda olduğu sürece peşinden de gitmeye devam edeceğim. Bundan sonraki hayalim hayatımın film olması, sesimi bir kez daha o şekilde duyurmak."



- "Medine'yi sosyal hayatın içinden hiçbir şekilde çekmedik"



Medine Gül'ün annesi 36 yaşındaki Sultan Görücü de ilk çocukları olan Medine'nin 6 aylıkken erken doğumla dünyaya geldiğini, beyin kanaması sonucu serebral palsi teşhisi aldığını ve hayatına özel gereksinimli birey olarak devam ettiğini anlattı.



Amaçlarının kızının her zaman yanında olmak, var olan potansiyelini ortaya çıkarmak ve onu desteklemek olduğunu belirten anne Görücü, Medine'nin, ailesinin ve çevresinin desteğiyle zorluklarla baş etmeyi öğrendiğini kaydetti.



Görücü, Medine'nin serebral palsi hastası olduğu için kalem tutmasının ve klavye kullanmasının biraz zor olduğunu ancak pes etmeyip bunu başardıklarını dile getirdi.



Medine'nin, babasına ve annesine kitabı ücretli verdiğini, kendisinin de ödeme yaparak aldığına dikkati çeken Görücü, kitabın tahminlerinden daha güzel yerlere gittiğini, çok güzel destek gördüğünü söyledi.





Görücü, kitapta dayanışma, birlik, beraberlik, yardımlaşma, sevgi, aile içinde anne babanın çocuğa, çocuğun anne babaya yaklaşımı konularının yer aldığını aktararak, sosyal hayatın içinden hiçbir zaman çekmediklerini belirttiği kızının bundan sonra da hayallerinin peşinden koşması için destekleyeceklerini sözlerine ekledi.



