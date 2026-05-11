Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi, araç 60 gün trafikten men edildi. Otoyol Jandarma ekipleri, bir otomobilin otoyolun Sakarya ili Akyazı ilçesi mevkisinde ters yönde ilerlediği ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ters yönde ilerleyen aracı durdurdu. Araç sürücüsüne 90 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 60 gün el koyuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi.

