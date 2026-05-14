Meddahlık geleneğini modern yorumla geçmişten geleceğe taşıyor

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da yaşayan geleneksel Türk tiyatrosu sanatçısı Burak Tutar, köklü geçmişe sahip meddahlık geleneğine modern yorumla hayat veriyor.



Tiyatroya küçük yaşlarda başlayan 33 yaşındaki Tutar, aldığı eğitimlerle kendini geliştirdi.



Daha sonra unutulmaya yüz tutmuş geleneksel anlatı sanatı meddahlığı yaşatmak isteyen Tutar, bu alana yöneldi.



Elinde baston, belinde kuşak, omzunda mendil ve başına sardığı bezle geçmişi asırlara dayanan meddahlık geleneğine modern yorum katan Tutar, sosyal medya ile okul ve kültür merkezleri gibi çeşitli platformlarda kültürel bilgiler ve çeşitli hikayelere ilişkin anlatımlar yapıyor.



"Meddah Burak" ismiyle geçmişten geleceğe köprü kuran Tutar, dinleyicileri hem düşündürüyor hem de bilgilendiriyor.



- "Meddahlığı dünyaya tanıtmak istiyorum"



Burak Tutar, AA muhabirine, usta çırak ilişkisiyle öğrendiği meddahlığı 15 yıldır icra ettiğini söyledi.



Küçüklüğünden beri tiyatro merakı olduğunu, zamanla meddahlığa yöneldiğini anlatan Tutar, geleneksel sanatın özünü bozmadan eğlenceli ve farklı karakterlere bürünerek anlatımlar yaptığını kaydetti.



Tutar, eğitici anlatımlarla çocuklarda farklı konulara yönelik farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Mesela, çocuklara çöplerin yere atılmamasıyla alakalı çevre bilinci kazandırmayla ilgili hikayelerim olabiliyor. Tarih, milli birlik ve beraberlik bilinci gibi aktarımlar sağlıyorum. Sadece geleneksel hikayeleri anlatarak değil, güncel konuları da ortaya koyacağımız şekilde insanlara, çocuklarımıza fayda sağlaması adına hikayeler oluşturuyorum." diye konuştu.



Hikayelerin dinleyiciler tarafından beğenildiğini dile getiren Tutar, "İnsanlar meddahlığı sıkıcı olarak biliyor genelde. Aslında öyle değil. Konuşma, anlatım tarzı, diksiyon, ses tonu, karakter veya giydiğin aksesuarla dinleyiciyi işin içine çekmeyi bilmek gerekiyor. Bu anlamda çocuklar veya büyüklerden oldukça olumlu dönüşler geliyor." dedi.



Tutar, sosyal medya mecralarında meddahlıkla ilgili çok fazla alan olmadığını, buna yönelik Sakarya'nın efsaneleri ve hikayelerini gönüllü olarak "meddah formu"nda anlatarak paylaşım yaptığını söyleyerek, beğeni topladığını ifade etti.



Türkiye'nin kültürel zenginliğine değinen Tutar, anlatımlarını genele yaymayı amaçladığını, el aldığı ustası "Kamiloğlu" mahlaslı Mustafa Yeşilyurt'un kendisine bu konuda yardımcı olduğunu dile getirdi.



Tutar, kültürel mirası geleceğe taşımak istediğini vurgulayarak, "Hedefim, kültürel miras taşıyıcılığının hakkını vermek. Uluslararası projeler yapmak, meddahlığı dünyaya tanıtmak istiyorum. Meddahlık, geçmişin televizyonudur aslında. O dönemde bu tür cihazlar olmadığından meddahlar kahvehanelere gider hikayeler anlatır ve o döneme ait bilgiler verirdi. O dönemin 'ayaklı gazetesi' diyebiliriz. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgesi. Hikaye anlatarak, insanlara kendini izleterek güzel aktarım sağlamaktır meddahlık." ifadelerini kullandı.

