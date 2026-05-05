Melen Nehri'ndeki taşkınlar nedeniyle Sakarya'da yerleşim ve tarım alanlarını su bastı

Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Melen Nehri'nde meydana gelen taşkınlar nedeniyle Kocaali ilçesinde tarım arazileri ile bazı yerleşim alanları sular altında kaldı.



Sakarya ile Düzce arasından geçen Melen Nehri’nde bölgede etkili olan yoğun yağış sonrası su seviyesi yükseldi. Bölgede metrekareye düşen 46 kilogram yağış, nehirde taşkınlara neden oldu.



Kocaali ilçesine bağlı Kozluk, Bezirgan, Melen, Caferiye ve Aydoğan mahalleleri ile Düzce Akçakoca ilçesine bağlı Nazım Bey ve Uğurlu mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı, bölgedeki bazı evlerin alt katlarını su bastı.



Kozluk Mahallesi’ndeki bir caminin şadırvanı su altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.



Melen Havzası'nda yaşanan taşkın havadan görüntülendi.

