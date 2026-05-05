Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Melen Nehri'ndeki taşkınlar nedeniyle Sakarya'da yerleşim ve tarım alanlarını su bastı

        Melen Nehri'ndeki taşkınlar nedeniyle Sakarya'da yerleşim ve tarım alanlarını su bastı

        Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Melen Nehri'nde meydana gelen taşkınlar nedeniyle Kocaali ilçesinde tarım arazileri ile bazı yerleşim alanları sular altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melen Nehri'ndeki taşkınlar nedeniyle Sakarya'da yerleşim ve tarım alanlarını su bastı

        Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Melen Nehri'nde meydana gelen taşkınlar nedeniyle Kocaali ilçesinde tarım arazileri ile bazı yerleşim alanları sular altında kaldı.

        Sakarya ile Düzce arasından geçen Melen Nehri’nde bölgede etkili olan yoğun yağış sonrası su seviyesi yükseldi. Bölgede metrekareye düşen 46 kilogram yağış, nehirde taşkınlara neden oldu.

        Kocaali ilçesine bağlı Kozluk, Bezirgan, Melen, Caferiye ve Aydoğan mahalleleri ile Düzce Akçakoca ilçesine bağlı Nazım Bey ve Uğurlu mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı, bölgedeki bazı evlerin alt katlarını su bastı.

        Kozluk Mahallesi’ndeki bir caminin şadırvanı su altında kalırken, Kozluk-Nazım Bey Köprüsü araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

        Melen Havzası'nda yaşanan taşkın havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın toplantısı düzenledi
        Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Koç, basın toplantısı düzenledi
        Ortaokul öğrencisi, bina yangınlarında can kaybını önlemeyi amaçlayan "akıl...
        Ortaokul öğrencisi, bina yangınlarında can kaybını önlemeyi amaçlayan "akıl...
        Nehrin taşıdığı ağaç parçaları, köprüyü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya...
        Nehrin taşıdığı ağaç parçaları, köprüyü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya...
        Su taşkını mahalleyi göle çevirdi: Tarım arazileri, ev ve iş yerleri sular...
        Su taşkını mahalleyi göle çevirdi: Tarım arazileri, ev ve iş yerleri sular...
        Sakarya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        Sakarya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin istihdamı, üniversite projesiyle sa...
        Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin istihdamı, üniversite projesiyle sa...