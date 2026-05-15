Ortaokul öğrencileri çamaşır kurutma makinesinden çıkan lifleri kullanarak atık kağıtların dayanıklılığını artırdı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK projesinde, çamaşır kurutma makinesinden çıkan lifler kullanılarak geri dönüşüm kağıtlarının direncinin artırılması sağlandı.



Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zübeyir Taha Kurt, Zeynep Yaren Kayasan ve Bilal Topçu tarafından yürütülen projede, kurutma makinesinden çıkan lifler geri dönüşümü yapılan A4 kağıtlarının hamuruna eklendi.



Yapılan deneylerde yüzde 5 oranındaki lif katkısının kağıdın yırtılma direncini yüzde 65, esneklik direncini ise yüzde 107 artırdığı belirlendi. Çalışma, "2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda "Teknolojik Tasarım" alanında Türkiye ikinciliği elde etti.



Proje süresince okul genelinde toplanan 162 kilo 760 gram atık kağıdın 9 kilo 400 gramı okul ortamında geri dönüştürülerek yeniden kullanıma kazandırıldı.



Öğrenciler, eğitim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanan kağıtları ayrıca yapboz, kitap ayracı, rozet, anahtarlık, hediyelik eşya, ebru ve hat sanatı ile tohum ekim materyalleri gibi farklı alanlarda da değerlendirdi.



- "Öğrenciler bilim ve teknoloji alanında önemli bir örnek ortaya koydu"



Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Güneş, AA muhabirine, öğrencilerin ilçe adına gurur verici bir başarı elde ettiğini söyledi.



Güneş, "Başta okul müdürümüz, öğretmenimiz, öğrencilerimiz ve ailelerini tebrik ediyoruz. Türkiye genelindeki okullar arasında böyle bir başarı elde etmek ilçemiz adına çok kıymetli." dedi.



Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında önemli bir örnek ortaya koyduğunu vurgulayan Güneş, ilçede yürütülen projelerin güzel sonuçlarla dönüş sağlamasının mutluluk ve gurur verdiğini dile getirdi.



Kocaali İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fuat Özgen de öğrencilerin çalışmalarının akranlarına ilham verdiğini söyledi.



Öğrencilerin, hayallerinin ulaşılmaz olmadığını gördüğüne değinen Özgen, "Ortaya konan ürün özgün ve ciddi emek sonucu ortaya çıktı. Gerekli değerlendirmelerin ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaparak ürünümüzün patentini almak istiyoruz." diye konuştu.



Fen Bilimleri öğretmeni Ömer Karabayır, öğrencilerin ileride bu başarıyı unutmayacaklarını belirterek, "Şu an yaşları küçük olabilir ancak büyüdüklerinde bu anı gururla anlatacaklarına inanıyorum. Biz de onların hikayesinde bir iz bırakmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



6. sınıf öğrencisi Zübeyir Taha Kurt, projeyle, vazgeçmemenin önemini öğrendiklerini belirterek, "Farklı ürünler tasarladık. Öğretmenlerimiz de bunları kullanıyor. Zorluklara rağmen pes etmeden çalışınca başarıya ulaşılabileceğini gördük." diye konuştu.



5. sınıf öğrencisi Zeynep Yaren Kayasan, amaçlarının geri dönüştürülmüş kağıt üretimine katma değer kazandırmak olduğunu, projelerinin ikinci olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.



Öğrencilerden Bilal Topçu, projede sıfır maliyet hedeflediklerini, kullandıkları malzemelerin tamamının atıklardan oluştuğunu kaydetti.

