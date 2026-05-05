Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Ortaokul öğrencisi, bina yangınlarında can kaybını önlemeyi amaçlayan "akıllı tahliye" sistemi geliştirdi

        Ortaokul öğrencisi, bina yangınlarında can kaybını önlemeyi amaçlayan "akıllı tahliye" sistemi geliştirdi

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Muhammet Umut Ocak, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından etkilenerek can kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen akıllı yangın tahliye sistemi geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaokul öğrencisi, bina yangınlarında can kaybını önlemeyi amaçlayan "akıllı tahliye" sistemi geliştirdi

        UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Muhammet Umut Ocak, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından etkilenerek can kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen akıllı yangın tahliye sistemi geliştirdi.

        Kaynarca Fatih Ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Ocak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Girişimci İşadamları Vakfı tarafından organize edilen "Fikirden Girişime Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları"na katılmaya karar verdi.

        Ocak, 21 Ocak 2025'teki otel yangınından etkilenmesi üzerine, yangın anında hayati öneme sahip güvenli tahliye konusunda danışman öğretmeni Ömer Karayumak ile geliştirdikleri "Akıllı Yangın Tahliye Sistemi" projesiyle yarışmada birinci oldu.

        Yangın anında özellikle büyük okullar, hastaneler, oteller veya karmaşık yapılarda yaşanan panik, yön karmaşası ve görüş kaybına çözüm üretmek amacıyla geliştirilen sistem, duman sensörleri, zemin seviyesine yerleştirilen LED yönlendirme lambaları ve yapay zeka destekli karar mekanizmasından oluşuyor.

        Yangın sırasında dumanlı bölgeyi kırmızı, güvenli bölgeyi yeşil ışıkla belirleyen sistem, oluşturduğu güvenli rotayla bu duruma maruz kalanları yapılardan güvenle tahliye etmeyi amaçlıyor.

        - "Projemin büyük yapılar ve kamu alanlarında kullanılmasını amaçlıyorum"

        Ocak, AA muhabirine, Bolu'daki otel yangınında yaşamını yitirenlere çok üzüldüğünü, bu ve benzeri yangınlarda can kaybının yaşanmaması adına proje geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

        Okul duvarına asılı "Fikirden Girişime Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları" yarışması duyurusunu gördüğünü ve projesini öğretmenine sunduğunu belirten Ocak, daha sonra çalışmayı geliştirdiklerini kaydetti.

        Ocak, projesinde üç duman sensörü, LCD ekran, ses modülü ve 120 adet "adreslenebilir" LED olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Bu proje yazılımının içine yapay zeka işlemli bir kod yerleştirdim. Bu kod sayesinde sistem anında tepki veriyor. Mesela duman sensörlerinden duman algıladığı zaman o bölgenin LED'lerini kırmızıya çeviriyor. Kırmızı renk 'Buraya girme, burada yangın (duman) var.' demek oluyor. Güvenli bölge ise yeşil renk olarak yanıyor. Yangın anında yeşil rengi takip ederek çıkışa ulaşabiliyorsunuz."

        Projesinin yarışmada birincilik ödülü aldığını dile getiren Ocak, "Projemi daha da geliştirerek büyük yapılarda ve kamu alanlarında kullanılmasını amaçlıyorum." diye konuştu.

        - "Yangında oluşabilecek can kayıplarını en aza indirmeyi çalışıyoruz"

        Proje danışmanı öğretmen Karayumak, afişi gören Umut'un kendisine ilettiği fikre destek vererek yarışmaya katıldıklarını anlattı.

        Projenin, insanların yangın esnasında duman zehirlenmesinden kurtulabilmesi için hızlı tahliyeyi sağlayan bir sistem olduğunu belirten Karayumak, "Son yıllarda yaşanan yangınlar, buna ihtiyaç olduğunu gösterdi. Sensörler dumanı algıladığı takdirde hızlı şekilde rota oluşturuyor. Bu rotalar bizi dinamik şekilde güvenli bölgeye yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

        Karayumak, projenin amacının, insanları hızla tahliye etmek olduğunu vurgulayarak, "İnsanları bir an önce o binadan güvenli alana uzaklaştırmak. Burada yangını söndürmüyoruz ama yangında oluşabilecek can kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        Nehrin taşıdığı ağaç parçaları, köprüyü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya...
        Nehrin taşıdığı ağaç parçaları, köprüyü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya...
        Su taşkını mahalleyi göle çevirdi: Tarım arazileri, ev ve iş yerleri sular...
        Su taşkını mahalleyi göle çevirdi: Tarım arazileri, ev ve iş yerleri sular...
        Sakarya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        Sakarya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin istihdamı, üniversite projesiyle sa...
        Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin istihdamı, üniversite projesiyle sa...
        Suya gömülen araçta anne ve oğlu mahsur kaldı, ekipler seferber oldu
        Suya gömülen araçta anne ve oğlu mahsur kaldı, ekipler seferber oldu
        Sakarya'da sağanak; dere taştı, mahalleyi su bastı
        Sakarya'da sağanak; dere taştı, mahalleyi su bastı