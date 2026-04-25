Özlem ebe 33 yıldır doğum sürecinin her anında anne adaylarının yanında

MİNE YILDIRIM - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ebe Özlem Akıncı, 28 yıl boyunca çok sayıda bebeğin dünyaya gözlerini açmasına tanıklık ettiği mesleğini şimdilerde gebelere rehberlik ederek sürdürüyor.



Bursa Sağlık Meslek Lisesinden 1993'te mezun olan 52 yaşındaki 2 çocuk annesi Akıncı, Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesinde göreve başladı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümüne kaydolan Akıncı, eğitim ve çalışma hayatını birlikte yürüttü.



Kentte yakalandığı 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde zorlu şartlarda görevini sürdürmesinin ardından memleketi Balıkesir'e tayinini isteyen Akıncı, Erdek Hastanesinde çalışmaya devam etti.



Eş durumu tayiniyle 2002'de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen Akıncı, 33 yıldır doğum sürecinin her anında anne adaylarının yanında yer alıyor.



Meslek hayatının 28 yılında çok sayıda bebeğin dünyaya gelmesinde görev alan Akıncı, 5 senedir de "Gebe Okulu"nda anne adaylarını bilinçlendiriyor.



- "Hiçbir zaman bıkkınlık yaşamadım"



Özlem Akıncı, AA muhabirine, mesleğini severek sürdürdüğünü ve elinden geldiğince de çalışmaya devam etmek istediğini söyledi.



Meslek hayatında çeşitli hizmet alanlarında görev yaptığını, en çok doğumhanede çalıştığı yıllarda mutlu olduğunu dile getiren Akıncı, şöyle devam etti:



"İlk dokunuşu sen yapıyorsun, ilk nefesini görüyorsun. Bebeğin nefes alıp ağlamaya başladığında verdiği zevk tartışılmaz, o kadar harika bir duygu ki... Şimdi de Gebe Okulunda gebelerimize nasıl hareket etmeleri gerektiği, neler yapabileceğini anlatmak, kendi hikayelerini yazmalarına yardımcı olmak gerçekten de doyumsuz zevk veriyor."



Akıncı, yüzlerce doğum yaptırdığını belirterek, "Annesinden önce biz ona dokunuyoruz, ellerimize geliyor. Çığlık ve nefes alma mücadelesi veriyor, sonrasında onun sırtını sıvazlıyoruz. Daha da rahat nefes almasını sağladığımızda 'oh' diyoruz çünkü her doğum bir sürprizdir. Ağlama sesi geldiğinde mutluluk hissi gerçekten de tarif edilemez." ifadelerini kullandı.



Doğumhanede edindiği tecrübeleri Gebe Okulunda anne adaylarına aktardığını, ayrıca Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde eğitimler verdiklerini, bu kapsamda normal doğum oranlarında başarılı sayılara ulaştıklarını anlatan Akıncı, gebelerden de güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.



Akıncı, doğumunu gerçekleştirdiği bazı annelerle görüşmeyi sürdürdüğüne değinerek, "Bebekliğinden kendi çocuğunun olmasına kadarki süreçte onu takip edebiliyorsun, görebiliyorsun. Tüm büyüme sürecini, gençliğini takip edebiliyorsun. Eltimi ve görümcemi de doğurttum. Çocuklar da bana hep 'ebe anne' diyorlar." diye konuştu.



İşini yaparken hiçbir zaman bıkkınlık yaşamadığını ifade eden Akıncı, "Elimden geldiğince mesleğimi en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Bana nasıl davranılmasını istiyorsam karşımdakine de o şekilde davranmaya çalıştım. Gönül kırmamaya uğraştım. Severek yaptım ve yapmaya da devam edeceğim." dedi.

