Pamukova'da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği" düzenlendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde "Okul Öncesi Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Anakucağı Anaokulu ile Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde yapılan şenlik, Pamukova Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Bahçesi'nde düzenlendi.



Şenliğin açılışı, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Belediye Başkanı Fatih Akın ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Okan Çobanoğlu'nun kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi.



Etkinlikte çocuklar, palyaço gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sanat ve STEM atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, kodlama çalışmaları, doğa temalı aktiviteler ve eğitici oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.



Kaymakam Temurci, programda yaptığı konuşmada, çocukların sosyal gelişimine katkı sunan etkinliklerin önemine değindi.



Çocukların neşesi ve enerjisinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Temurci, "Eğlendirirken öğreten bu etkinliklerin çocuklarımızın eğitim hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi



Belediye Başkanı Akın ise geleneksel okul öncesi çocuk şenliğini gerçekleştirdiklerini aktararak, çocukların çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendiğini kaydetti.

