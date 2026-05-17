Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ADARAY, metrobüs ve belediye otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamada, bayram kapsamında vatandaşların metrobüs, belediye otobüsleri ve ADARAY'la ücretsiz seyahat edebileceği kaydedildi.

        Açıklamada, "19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

        - Kentte altyapı çalışması gerçekleştiriliyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kanalizasyon hattı, daha güvenli güzergaha deplase ediliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Adapazarı ve Serdivan ilçelerini bağlayan güzergahlardan Necmettin Erbakan Bulvarı'nda başlanan projeyle, kritik altyapı hatları "palplanş iksa" (çelik plakaların oluşturduğu geçirimsiz perde duvar) sistemleriyle desteklenerek kanalizasyon hattının güçlendirildiği bildirildi.

        Açıklamada, 6 metre derinlikten giden hat için "palplanş iksa" uygulamasının devreye alındığı ifade edilerek, derin kazı alanlarında toprağın çökmesini engellemek, yeraltı suyunu uzak tutmak amacıyla çelik levhaların zemine çakılmasıyla oluşturulan perde duvar sistemi sayesinde altyapı ağının sarsıntı ve toprak hareketine karşı koruma altında alındığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin geleceğine yönelik yatırımlarımız doğrultusunda Adapazarı ile Serdivan'ı birbirine bağlayan Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 7 milyon liralık altyapı güçlendirme çalışmasına başladık. Ekiplerimizin yerin 6 metre altında yürüttüğü bu meşakkatli çalışmayla bölgenin kanalizasyon altyapısını uzun yıllar hizmet verecek şekilde güvence altına alıyoruz. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla atık suların çevreye zarar vermeden doğrudan ve güvenli bir şekilde arıtma tesislerimize aktarılacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

