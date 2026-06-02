        Sakarya Haberleri Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerinde 180 bin yolcuya ücretsiz hizmet verdi.

        Giriş: 02.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla her bayram ve özel günlerde vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunan belediye, ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleriyle bayram boyunca sunulan toplam 180 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı.


        - Sakarya'da yaz konserleri başlıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, haziranda düzenlenecek konser programlarıyla sanatseverleri birbirinden farklı müzik türleriyle buluşturacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz konserleri, 7 Haziran'da Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek Öykü Gürman konseriyle başlayacak.

        Millet Bahçesi'nde 14 Haziran'da sahne alacak olan Fettah Can, sevilen şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak, Eda Karaytuğ 17 Haziran'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda sahne alacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 18 Haziran'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda düzenlenecek Yerli Bando Konseri'nde dinleyicilerle buluşacak.

        - ADARAY'da "gittiğin kadar öde" dönemi başladı

        Büyükşehir Belediyesi ADARAY hattında 2 Haziran itibariyle devreye alınan "gittiğin kadar öde" uygulamasıyla vatandaşlar gittiği mesafe kadar ücret ödeyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, durak başı ücret tarifesi 4 lira 67 kuruş olarak belirlenen uygulamada, seyahat başında 28 lira ödeyen yolcu, indiği istasyondaki iade makinasına kartını tekrar okuttuğunda kullanmadığı durakların ücretini geri alacak.

        Adapazarı Tren Garı'ndan yola çıkacak olan bir vatandaş, seyahat başında Kart54 ile tam bilet olarak 28 liralık ödeme yapacak.

        İlk etapta ADARAY ile başlayan uygulamanın ilerleyen süreçte metrobüs ve tramvay hatlarında da devreye alınması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
