Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerinde 180 bin yolcuya ücretsiz hizmet verdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla her bayram ve özel günlerde vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunan belediye, ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleriyle bayram boyunca sunulan toplam 180 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı.





- Sakarya'da yaz konserleri başlıyor



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, haziranda düzenlenecek konser programlarıyla sanatseverleri birbirinden farklı müzik türleriyle buluşturacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz konserleri, 7 Haziran'da Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek Öykü Gürman konseriyle başlayacak.



Millet Bahçesi'nde 14 Haziran'da sahne alacak olan Fettah Can, sevilen şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak, Eda Karaytuğ 17 Haziran'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda sahne alacak.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 18 Haziran'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda düzenlenecek Yerli Bando Konseri'nde dinleyicilerle buluşacak.



- ADARAY'da "gittiğin kadar öde" dönemi başladı



Büyükşehir Belediyesi ADARAY hattında 2 Haziran itibariyle devreye alınan "gittiğin kadar öde" uygulamasıyla vatandaşlar gittiği mesafe kadar ücret ödeyecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, durak başı ücret tarifesi 4 lira 67 kuruş olarak belirlenen uygulamada, seyahat başında 28 lira ödeyen yolcu, indiği istasyondaki iade makinasına kartını tekrar okuttuğunda kullanmadığı durakların ücretini geri alacak.



Adapazarı Tren Garı'ndan yola çıkacak olan bir vatandaş, seyahat başında Kart54 ile tam bilet olarak 28 liralık ödeme yapacak.



İlk etapta ADARAY ile başlayan uygulamanın ilerleyen süreçte metrobüs ve tramvay hatlarında da devreye alınması planlanıyor.

