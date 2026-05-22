        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının detayları ve görselleri paylaşıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni hizmet binasının detaylarını ve görsellerini paylaştı.

        Giriş: 22.05.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, yapım ihalesinin 30 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini belirterek, projenin görsellerini ve detaylarını kamuoyuna duyurdu.

        Aziz Duran Parkı yanında, yaşam kampüsü yapılması planlanan Bilim Merkezi ile Şehir Kütüphanesi'nin yanındaki 39 bin metrekarelik arazide yeni modern hizmet binası inşa edilecek.

        Mimari detaylara göre proje 5 bin 400 metrekare taban alanına sahip olacak ve zemin katta vatandaşa doğrudan hizmet verecek birimler yer alacak.

        Öte yandan projede 400 metrekare yeni meclis salonu, 21 hizmet birimi, arşiv ile malzeme depoları, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, seyir terasları, çok amaçlı salonlar ve 450 araçlık otopark yer alacak.

        Hizmet binası, Büyükşehir arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek.

        Açıklamada görüşlerini yer verilen Alemdar, tek bir merkezden 1 milyon 100 bin vatandaşa hizmet üreteceklerini kaydetti.

        Farklı kampüsler halinde olan Büyükşehir hizmetlerini tek merkezde toplayarak daha faydalı, üretken çalışma sistemini devreye aldıklarını belirten Alemdar, "Şehrimizin hizmet kalitesini artıracak ve merkezi konumunda yer alacak olan hizmet binamız, Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü olacak alanda Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin hemen yanında yer alacak. Müjdeyi ise bugün hemşehrilerimize vermek istiyoruz. Projemizin yapım ihalesi 30 Haziran'da gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

        Alemdar, tarihi adım olacak yeni hizmet binasının Sakarya’ya hayırlı olmasını temenni eden ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Projeyi gündemimize aldığımız günden bu yana desteğini bir gün olsun eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı İl başkanlarımıza destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Birlikte şehrimize yeni eserler kazandırmaya, Sakarya'mızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

