Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde erkek cesedi bulundu.
Giriş: 02.06.2026 - 22:27 Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde erkek cesedi bulundu.
Sakarya Nehri'nin Taşlık Mahallesi kenarında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin O.B. (43) olduğu tespit edildi.
O.B'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.
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