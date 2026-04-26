Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde 10 gün önce nehirde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde 21 Nisan'da amcasının oğluyla balık tutarken suya düşüp akıntıya kapılan yabancı uyruklu Ahmed İdris'i bulmak için çalışma yürütüldü.

        AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet müdürlüklerinden balık adamlar, Sakarya Arama Kurtarma Ekibinin yanı sıra İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timlerinin görev aldığı çalışmalar sonucu çocuğun cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulundu.

        Ceset, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
