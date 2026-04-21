Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı. İddiaya göre, Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde ağabeyiyle balık tutan yabancı uyruklu A.İ. dengesini kaybederek suya düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.