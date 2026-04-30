Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sakarya Valisi Doğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Doğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Valisi Doğan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında, üreten, çalışan ve değer katan her insanın büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki birer kavi güç olduğunu bildirdi.

        Emeği yücelten medeniyetin mensupları olarak anlayışlarındaki çalışmanın sadece geçim vasıtası değil aynı zamanda insanın kendini var etme ve topluma katkı sunma biçimi olduğunu dile getiren Doğan, "Sanayiden tarıma, hizmet sektöründen teknolojiye kadar her alanda emek veren çalışkan insanımızın gayreti, kalkınmamızın itici gücü, milletimizin müşterek muvaffakiyetinin en kıymetli unsurudur. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz da alın terini merkeze alan, üretimi büyüten, istihdamı artıran ve refahı her kesimiyle paylaşan anlayışı ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

        Doğan, çalışma hayatının inkişafının sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal huzurun, toplumsal adaletin ve güçlü yarınların teminatı olduğunu aktararak, "Bu noktada birlik ve beraberliğimiz, dayanışma ruhumuz, milli ve manevi değerlerimiz en büyük gücümüzdür. Değerlerimizden aldığımız güçle, birlikte üreten, birlikte paylaşan ve birlikte büyüyen toplum olarak, aydınlık geleceğe kararlılıkla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Doğan, alın terini berekete, emeği değere dönüştüren, ülkenin gelişmesi, milletin refahı için çalışan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur, başarı ve esenlik dolu yarınlar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

