Sakarya Valisi Doğan'dan "Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı" mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Doğan, mesajında, Hıdırellez'in Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan kadım geleneğin zenginleşerek günümüze ulaşmış müşterek hafıza olduğunu belirtti.



Hıdırellez'in, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların yerini muhabbetin aldığı ve kardeşliğin çoğaldığı irfan iklimi olduğunu aktaran Doğan, aynı sofrada buluşmanın, duaya amin demenin ve umudu büyütmenin adı olduğunu ifade etti.



Doğan, paylaşmanın bereket, dayanışmanın kuvvet olduğunun ve millet olma şuurunun yeniden hatırlandığı bu bayramın, milletin asil fıtratının umutla, dayanışmayla, inançla, gelenekle, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş sıcak ve sahici tezahürü olduğunu kaydetti.



Ortak hayaller kurabilen toplumların, ortak yarınları da birlikte inşa ettiğini vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı:



"Bizlere aynı toprağın, tarihin ve değerler dünyasının mensupları olduğumuzu yeniden idrak ettiren Hıdırellez, sofraların genişlediği, kapıların gönüllerle açıldığı, duaların semaya aynı niyetle, aynı samimiyetle yükseldiği, birlik ve beraberliğimizi sadece sözde değil hayatın içinde dipdiri tutan güçlü iradedir. Hıdırellez vesilesiyle yeşeren her dileğin sadece bireysel arzularla sınırlı kalmayıp memleketimizin huzuruna, insanımızın refahına ve geleceğimizin aydınlığına katkı sunan bir vesileye dönüşmesini diliyorum. Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve aziz milletimize sağlık, esenlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

