Sakarya ve İstanbul'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya ve İstanbul'da ehliyet sınavında adaylara usulsüz belge temin eden ve kopya düzeneği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince projeli çalışma yürütüldü.



Sakarya ve İstanbul'da kurdukları suç örgütünün faaliyetleri kapsamında hareket eden E.A. (43), T.P. (34), E.K. (45) ile M.D'nin (28) ehliyet sınavında adaylara kopya çekmeye yarayan düzenek ve usulsüz sınav giriş belgesi temin ederek sağladıkları gelirle araç ve daire satın aldığı tespit edildi.



İki ilde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı, 5 adres ve 1 araçta yapılan aramada, 208 kamera düzeneği, 120 batarya, 63 düzeneğe bağlı kulaklık, 14 düzeneğe bağlanan kablosuz internet cihazı, üzerinde SIM kart giriş yuvası bulunan 10 mekanizma, 5 telefon, kamera mekanizması için kullanılan 3 düğme seti ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. E.K. ile M.D. "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklandı, T.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

