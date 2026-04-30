Sakarya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Sakarya'da protokol üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, mesajında emeğin toplumsal kalkınmanın temel taşı olduğunu belirtti.



Alın teriyle kazanılan her değerin, bireyin onurunu ve toplumun geleceğini güçlendirdiğini anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Adaletli paylaşım, sosyal denge ve çalışan haklarına duyulan saygı, yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Belediyemiz, hizmet üretirken aynı zamanda çalışanlarımızın haklarını gözetmeyi öncelikli görev kabul etmektedir. 1 Mayıs, emeğe değer veren, üretimi önemseyen herkes için anlamlı gündür. İlçemizin gelişimine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hep birlikte, dayanışma ve ortak gayretle Serdivan'ı daha ileriye taşıyacağız. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."



- "Üretim artmalı ama refah da adil paylaşılmalıdır"



CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu da Sakarya'da otomotiv yan sanayi, tarım ve lojistik sektörlerinde yoğun bir emek gücünün bulunduğunu aktardı.



Organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerin iş güvenliği ve ücret dengesizliği sorunları yaşadığını vurgulayan Curoğlu, "Güvencesiz çalışma, düşük ücret ve uzun mesailer emekçiyi yıpratıyor. Bu düzenin sürdürülebilir olmadığını her platformda ifade ediyoruz. Gençlerimizin büyük şehirlerde asgari koşullarda çalışmak zorunda kalmaması için yerel istihdam politikaları güçlendirilmelidir. Üretim artmalı ama refah da adil paylaşılmalıdır." ifadesini kullandı.



Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman ise emeğin, dayanışmanın ve alın terinin simgesi olan 1 Mayıs'ı, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, insan onurunun korunduğu toplum ideali doğrultusunda karşıladıklarını belirterek, "Hak arama özgürlüğü, insan onuruna yakışır çalışma hakkı ve güvenli çalışma koşulları, demokratik hukuk devletinin ayrılmaz unsurlarıdır. Bu değerler uğruna verilen her emek, toplumun ortak geleceğine yapılan en kıymetli katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman da 1 Mayıs'ın tüm dünyada büyük dayanışmanın, birlikteliğin ve ortak mücadelenin kutlandığı gün olduğunu belirtti.



Ülkede 1 Mayıs'ı bayram yerine çözülemeyen sorunların dile getirildiği gün olarak kutladıklarını, çalışma hayatı ile ekonomide sorunlar olduğunu ifade eden Yaman, "Maalesef 1 Mayıs'ta dertleri ve sorunları dile getiriyoruz. 1 Mayıs'ı çalışma hayatının gerçek sevinç günü olarak kutlanması dileğiyle 1 Mayıs Dayanışma, Birlik Beraberlik günü tüm emekçilere kutlu olsun." ifadesini kullandı.

