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        Sakarya'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Sakarya'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı ev yandı.

        Dikmen Mahallesi Yamaçlı Alt Sokak'ta C.A'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangına ilk müdahale mahallenin itfaiye aracı ve vatandaşlar tarafından su tankerleriyle yapıldı, iş makinesi destek verdi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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