Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

        Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 17:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altuğ, mesajında 106 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurularak Cumhuriyet yolunda en büyük adımın atıldığını kaydetti.

        23 Nisan'ın sadece bayram değil milletin bağımsızlık iradesini ve egemenliğini temsil eden, birlik ve beraberlik ile hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın temsili olan gün olduğunu kaydeden Altuğ, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan, tüm dünya çocukları tarafından gururla sahiplenilmektedir. Çocuklar, geleceğimizin mimarı, dünyanın nefesi ve gerçek sahibidir. Bu sebeple onlara daha güzel bir dünya bırakmak bizlerin asli sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        - "TBMM'nin açılması dönüm noktasıdır"

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever de 23 Nisan'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının yeni kuşaklara bayram coşkusu içinde aktarıldığı gün olduğunu kaydetti.

        Ulusal egemenliğin, bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

        "23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması, Türk milletinin kurtuluşuna zemin hazırlayan, halkın kendi egemenliğini eline aldığı ve ülkenin önüne yeni ufuklar açan dönüm noktasıdır. Milletimizi ortak hedef etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu bayramın ülkemiz ve dünya çocuklarına mutluluklar getirmesi temennisiyle kalpleri kadar saf, temiz, sevgi, iyilik ve başarılarla dolu yarınlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        15 dakikada toprak yapısına uygun gübreleme programı hazırlanıyor
        15 dakikada toprak yapısına uygun gübreleme programı hazırlanıyor
        Kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme ele alındı
        Kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme ele alındı
        Sapanca Gölü ve çevresinde tahribata neden olabilecek atıklar toplandı
        Sapanca Gölü ve çevresinde tahribata neden olabilecek atıklar toplandı
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, koltuğunu ilkokul öğrencisine...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, koltuğunu ilkokul öğrencisine...
        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 221 bin TL ceza
        Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu: 221 bin TL ceza
        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bildirici'den kalp sağlığı uyarısı
        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bildirici'den kalp sağlığı uyarısı