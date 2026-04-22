        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 16 sanığın yargılanması sürdü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 22.04.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince, fiziki yetersizlik nedeniyle Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme, 18 yaşından küçük sanık nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmayı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak erteledi.

        - Süreç

        Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö, V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

        İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan ve o dönemde yaşı küçük Tolga Y. ile A.E.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U'nun dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

        Tutuklu sanıklardan Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y. ilk duruşmada tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Benzer Haberler

        Kış lastiği zorunluluğu bitti, değişim mesaisi başladı: "Sıcaklar artmadan...
        Kış lastiği zorunluluğu bitti, değişim mesaisi başladı: "Sıcaklar artmadan...
        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Kalp hastalıkları sessiz ilerliyor: Uzmandan hayati uyarı
        Kalp hastalıkları sessiz ilerliyor: Uzmandan hayati uyarı
        Çerkes düğünlerinin mızıkacısı Süheyla Şimşek'in yaşamı belgesele konu oldu
        Çerkes düğünlerinin mızıkacısı Süheyla Şimşek'in yaşamı belgesele konu oldu
        Yürek yakan olayı ağabeyi anlattı: "Kardeşim balığı almak istedi, ip kopunc...
        Yürek yakan olayı ağabeyi anlattı: "Kardeşim balığı almak istedi, ip kopunc...
        Nehirde kaybolan Ahmed'i arama çalışmaları yeniden başladı
        Nehirde kaybolan Ahmed'i arama çalışmaları yeniden başladı