Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 16 sanığın yargılanması sürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince, fiziki yetersizlik nedeniyle Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme, 18 yaşından küçük sanık nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmayı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak erteledi.



- Süreç



Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö, V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.



İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.



Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan ve o dönemde yaşı küçük Tolga Y. ile A.E.Y, B.Y, F.K. ile F.U.U'nun dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.



Tutuklu sanıklardan Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y. ilk duruşmada tahliye edilmişti.

