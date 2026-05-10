Sakarya'da Anneler Günü'nde çocuklar ve anneleri sahilde uçurtma uçurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.



Kocaali Belediyesince ilçenin Karadeniz sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe anneler, çocuklar ve aileler katıldı.



Palyaço gösterileri ve çeşitli oyunların yer aldığı şenliğe gelen annelere Anneler Günü dolayısıyla karanfil ve gül dağıtıldı.



Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, etkinliği ilçe sahilinde ailelerin keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlediklerini ifade etti.



Geçen yıl düzenlenen organizasyondan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Yüzücü, "Etkinliğimizi büyüterek devam ediyoruz. Bugünü seçmemizin özel bir nedeni de Anneler Günü olması. Annelerimize çiçeklerini dağıttık, Anneler Günü'nü kutladık. Çocuklarımızın da anne ve babalarıyla güzel vakit geçirmesi için uçurtmalar dağıttık." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe katılan Hatun Ertürk ise güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız anneleriyle birlikte eğlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



Yonca Çakmakçı da tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, çocuklara yönelik etkinlik dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti.



Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Ak ise uçurtma uçururken çok eğlendiğini söyledi.

