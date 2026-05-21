Sakarya'da bir minibüste 15 düzensiz göçmen yakalandı. ‎Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. İlçede durdurulan minibüste 15 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü A.J. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca araca 353 bin 500 lira idari para ile 120 gün trafikten men cezası uygulandı. İşlemleri tamamlanan 15 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

