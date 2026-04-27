Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da birer tonluk iki tosun, 380 ile 410 bin liradan alıcı buldu

        Sakarya'da bir ton gelen "Bayram" 380 bin, yaklaşık 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Sencer" adlı tosun ise 410 bin liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erenler ilçesinde 5 yıldır besicilik yapan 21 yaşındaki Fırat Yaşik, gazetecilere, ailesinin 1985'ten beri besicilikle uğraştığını belirterek, her yıl Kurban Bayramı'nda 50 büyükbaş hayvan kestiklerini ve kalitenin düşmemesi için sayıyı çoğaltmadıklarını söyledi.

        Hayvanları 9 ay boyunca Iğdır'daki yaylalarda otlattıklarını, iki büyükbaş hayvanının bir ton ağırlığında olduğunu belirten Yaşik, bir tonluk "Bayram" adlı tosunun 380 bin, yaklaşık 1 ton 200 kilogram gelen "Sencer" isimli tosunun da 410 bin liradan satıldığını kaydetti.

        Yaşik, hayvanları alış fiyatı, kilosu ve besi durumuna göre fiyatlandırdıklarını anlatarak, bu yıl kesim fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi.

        Hayvanların bakımından da bahseden Yaşik, "Yemden sonra hayvan sodası, yonca, protein, kalsiyum, D ve E vitaminini hayvanlarımızdan eksik etmediğimiz için hayvanlarımız bu kadar büyüyebiliyor ve yüzde 60 randıman sağlayabiliyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

