Sakarya'da çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi öldü

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu O.E. (54) pres makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde O.E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından işçinin cenazesi morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.