        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da "Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları" kazananları iş insanlarıyla buluştu

        Sakarya'da Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Sakarya Şubesince "Çekirdekten Girişimci 2026 Finalist Buluşması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Serdivan ilçesindeki GİV Sakarya Şubesi’nde gerçekleştirilen programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de katıldı.

        Finale kalan ve ticarileşme yoluna giren 24 proje, şube salonunda iş insanlarının ve katılımcıların ilgisine sunuldu.

        Alemdar, AA muhabirine, burada gördükleri tablonun gurur verici olduğunu belirterek, "Kendi özgüveni ve yeteneklerini ortaya koyabilecek çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkamadığımıza hayıflanıp dururken, bugün burada yarınlarımızın garanti altında ve bu ülkenin yarınlarının aydınlık olduğunu bir kez daha görmüş olduk." dedi.

        Projenin sıradan bir çalışma olmadığına değinen Alemdar, "Bunların her birisi bir vizyon, bir gelecek projesi. Her bir çocuğumuzun yapmış olduğu çalışma teknolojik olarak yarınlarımızı kurgulayacak çalışmalar. Çocuklarımıza bu tür imkanlar sağlandığında yeteneklerini ortaya koyabilecek, bilgilerini, birikimlerini hocalarıyla birlikte yarınları daha güvenli hale getireceklerini de görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

        GİV Sakarya Şubesi Başkanı Baki Demir, proje sayısının geçen seneye göre artış gösterdiğini belirterek, öğrencileri tebrik etti.

        Projenin Türkiye'ye yayılacağını öngören Demir, "Geçen sene 54 olan proje sayısı bu sene 177'ye çıktı. Yazılımdan sanayiye, bilgisayardan tarıma, depremden üretime, lojistikten tıbbi gereçlere kadar birçok noktada proje geldi. Biz hem geleceğimize hem de öğrencilerimize çok güveniyoruz." diye konuştu.

        Demir, gelen projelerin tamamının iyi olduğunu ve finale kalan 24 projenin desteklendiğini belirterek, "Lise ve ortaokul kategorisinde ilk 3'er projeye ödül verdik. Depremi çok önemsiyoruz, buraya yapılacak her çalışmanın arkasındayız, deprem kategorisi açtık özel olarak. Bunu da her yıl yenileyeceğiz. Toplam 7 proje ödül aldı ama biz finalist olan tüm 24 projeye vakfımızın üyeleriyle hepsine destek ve teşvik olduk." şeklinde konuştu.

        Katılımcılar, programda dereceye giren projeleri inceleyerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

