Sakarya'da çıkan bina yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.



Uzunkum Mahallesi köy yolu mevkisinde E.G'ye ait 3 katlı evin 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında, evde bulunan anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.



Anne ve çocukları sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



