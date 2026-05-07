        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Giriş: 07.05.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Sapanca Belediyesine ait F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 plakalı çöp toplama kamyonu, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde çöp konteynerini boşaltma işleminden sonra hareket ettiği sırada aracın yan tarafından geçen Kübra Tiryaki'ye (31) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Tiryaki, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

