Sakarya'da çöp kamyonuyla çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonuyla çarptığı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.





Sapanca Belediyesine ait 54 SB 145 plakalı çöp toplama kamyonuyla dün Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde çöp konteynerini boşaltma işleminden sonra hareket ettiği sırada yan tarafından geçen Kübra Tiryaki'ye (31) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

