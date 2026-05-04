Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Giriş: 04.05.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si tutuklandı.


        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

        Elebaşılığını B.S'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda, şüphelilere ait 1 kamyonet, 1 otomobil, 1 motosiklet, yaklaşık 2 milyon liralık mal varlığı ile 450 milyon liralık hareketlilik bulunan 622 banka hesabına "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında el koyuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
