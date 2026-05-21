Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ve Geyve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Karasu ve Geyve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 279 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 sarma makinesi, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 330 lira ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

