Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma yürüttü. Adapazarı, Hendek ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 498 sentetik ecza, 159 gram uyuşturucu, 55 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

