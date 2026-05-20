Sakarya'da elektrik panosuyla duvar arasına sıkışan 2 kedi yavrusu kurtarıldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde elektrik panosuyla duvar arasında sıkışan 2 kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde elektrik panosuyla duvar arasında sıkışan 2 kedi yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir kahvehanenin önündeki elektrik panosuyla duvar arasında 2 kedi yavrusunun sıkıştığını gören işletme sahibi, durumu ekiplere bildirdi.
Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.
Karton kutuya konularak Taraklı Belediyesine götürülen kedilere mama verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.