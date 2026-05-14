        Sakarya'da fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi öldü

        Sakarya'da fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında çalışan Hüseyin Bodur (52), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesinin altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

