Sakarya'da fındık bahçesinde çalışırken uçuruma yuvarlanan kişi öldü
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 12.05.2026 - 22:46
Süngüt Mahallesi'nde fındık bahçesinde temizlik yapan 62 yaşındaki Nizamettin Temizkan, dengesini kaybederek 25 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Temizkan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Temizkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
