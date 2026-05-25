        Sakarya'da gölette kadın cesedi bulundu

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 00:51 Güncelleme:
        Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Rukiye G. (26) olduğu tespit edildi.

        Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

        Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Öte yandan Rukiye G'nin annesi Ş.G'nin, 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

