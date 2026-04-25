        Sakarya'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sakarya'da hakkında iki suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekipler, yakalanmamak için sürekli yer değişikliği yaptığı tespit edilen firari Ş.K'nın (38) Adapazarı ilçesindeki bir adreste gizlenmek amacıyla harekete geçtiği esnada yakaladı.

        Ş.K'nın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 7 ay, "hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve "kasten yaralama" suçundan ise ifadeye yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

        Ş.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

